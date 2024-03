Paura al serale di Amici 23: Maria De Filippi ferma tutto per un incidente

Momenti di paura nel corso della seconda puntata del serale di Amici 23 in onda stasera 30 marzo sui teleschermi di Canale 5. Maria De Filippi ha avuto una grande prontezza di spirito ad arginare un problema accaduto in studio. La conduttrice spera sempre che fili tutto liscio ma questa volta qualcosa non è andato per il verso giusto. Maria De Filippi è stata costretta ad interrompere la puntata del serale di Amici 23 a causa di un incidente avvenuto in studio. La conduttrice ha fermato la diretta per un po’ di minuti per evitare che i suoi allievi si facessero male. Difatti, è saltata una mattonella di vetro che poteva comportare un serio pericolo per i ballerini ed i cantanti in gara.

Maria De Filippi costretta a interrompere la puntata di Amici 23 per un incidente

Maria De Filippi è stata costretta a interrompere la seconda puntata di Amici 23 a causa di un incidente che poteva avere serie conseguenze. Una mattonella di vetro infatti è saltata mettendo in serio pericolo i concorrenti che si stavano esibendo. Un’interruzione che è accorsa durante la sfida tra Giovanni e Nicholas. Nell’incidente è stato coinvolto anche il ballerino professionista Mattia Zenzola, l’ultimo vincitore del talent. L’imprevisto è accorso durante l’esibizione tra Mattia e Francesca Tocca intenti a mostrare una coreografia per la sezione di latino americano. Insomma, un momento di grande paura che ha impaurito i telespettatori di Canale 5.