Milly Carlucci condurrà L’AcchiappaTalenti su Rai1

Milly Carlucci è prossima al ritorno in Rai1. Il suo nuovo programma si chiamerà L’AcchiappaTalenti e debutterà il 10 maggio. Con la biondissima e avvenente conduttrice, saranno presenti: Mammucari ,Maionchi, Ventura e Insinna. Una bella squadra di colossi tv animerà il nuovo format che ha tutte le carte in regola per renderci bella l’estate.

Milly Carlucci torna con un nuovo show in diretta su Rai1

Milly si rimette in gioco con un nuovo show trasmesso da Rai1. Si intitola L’AcchiappaTalenti e ci terrà compagnia per cinque settimane con inizio venerdì 10 maggio. La data finale è annunciata per sabato 8 giugno. Quindi gli appuntamenti con l'”acchiappatalenti” saranno cinque.

I vari concorrenti si proporranno a loro, sono: Mara Maionchi, Teo Mammucari, Wanda Nara (entrata al posto di Nino Frassica che ha avuto un lutto familiare), Francesco Paolantoni e Sabrina Salerno. In giuria si accomoderanno: Francesco Facchinetti, Flavio Insinna e Simona Ventura, che ricoprirà il ruolo di presidente.

Lo show è stato presentato all’Auditorium della Rai

Lo show avrà come location l’Auditorium della Rai. Milly Carlucci, il direttore Intrattenimento di Prime Time, Marcello Ciannamea, il vicedirettore, Claudio Fasulo, e Marco Tombolini, ceo di Fremantle Italia, con la presenza di: Mammuccari, Salerno, Maionchi, Insinna, Ventura e Paolantoni in collegamento.

Ciannamea ha garantito l’originalità dello show, in cui si esibiranno talenti italiani e internazionali, con performance di vario genere. I talent scout dovranno scoprire le loro capacità, la giuria valuterà le scelte dei primi. “È un progetto nuovo con il quale vogliamo arricchire l’offerta di intrattenimento della prima serata“, questa è l’intenzione.

Carlucci ha confidato di essere emozionata per questa nuova avventura

“Non è un progetto che è già stato fatto in altri paesi. Fremantle ci ha proposto un format con la scelta al buio di un talento“. La bionda conduttrice ha spiegato, inoltre, che il compito dei talent scout sarà quello di assicurarsi il “miglior talento adatto alla loro personalità“, per cui scoccherà un vero “colpo di fulmine“.

Un martelletto farà compiere la loro scelta, al buio (senza esibizione) e solo con dopo avere visionato una scheda di presentazione. In seguito, la giuria giudicherà la coppia concorrente-acchiappatalento venutasi a creare e stabilire se deve o meno andare avanti nel gioco.

Ci sarà, in ciascuna puntata, un vincitore, a cui verrà fatta indossare una corona, fino ad arrivare alla finalissima. I talent scout si esibiranno con i loro concorrenti. Milly non ha spoilerato spiegazioni sulla seconda manche, che è considerata “divertentissima”.