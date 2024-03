Allarme Bomba a Trani, sventata la minaccia ma treni ancora bloccati da 6 ore

Allarme Bomba a Trani, il sindaco della città pugliese poco fa ha dato la notizia tanto attesa. E’ rientrato per fortuna l’allarme bomba in città. Si è proceduto in mattinata alla completa bonifica di tutte le scuole e e della linea ferroviaria. Non pochi disagi per i viaggiatori in treno, in quanto tutti i trani passanti in quel tratto sono stati bloccati, trenitalia ha provveduto immediatamente ad organizzare dei servizi sostitutivi.

In mattinata era stata trovata una valigetta con una lettera che menzionava la presenza di una bomba in città. Qualcuno ha anche pensato ad una bravata studentesca, ma il sindaco smentisce: “Non è una bravata studentesca, sicuramente un fatto grave per cui abbiamo tenuto le scuole chiuse e abbiamo bloccato il transito dei treni in corrispondenza di Trani”

Il sindaco specifica anche che le forze dell’ordine stanno indagando e visionando tutte le telecamere per individuare gli autori di questo gesto che ha paralizzato la città.

Il Sindaco di Trani ringrazia inoltre tutte le forze dell’ordine che si sono mobilitate per ristabilire l’ordine in città e annuncia: “A breve sarà riaperta anche la stazione perché una volta esclusa la presenza di una bomba in realtà si è dovuto procedere al protocollo delle verifiche per un eventuale allarme biologico vista la presenza di alcuni flaconi. Le verifiche sono comunque ancora in corso lungo tutto il tratto ferroviario“.

Allarme Bomba a Trani, treni bloccati per oltre 6 ore

Nel frattempo le seguenti linee ferroviarie sono attualmente bloccate (da oltre 6 ore) Aggiornamento – ore 14:00 La circolazione permane sospesa tra Bari Centrale e Barletta, ancora in corso l’intervento delle Forze dell’Ordine.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Attive corse con bus per i collegamenti Regionali. È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti:

• FR 8814 Lecce (5:55) – Milano Centrale (14:25): il treno oggi termina la corsa a Bari Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FR 8302 Lecce (6:05) – Foggia (8:44): il treno oggi termina la corsa a Bari Centrale. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FA 36088 Benevento (12:05) – Roma Termini (14:18) che ne attende l’arrivo.

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8816 Lecce (7:00) – Venezia Santa Lucia (16:08): il treno oggi termina la corsa a Bari Centrale.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27): il treno oggi termina la corsa a Pescara.

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (16:54): il treno oggi è cancellato da Ostuni a Pescara.

• FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:54): il treno oggi è cancellato da Bari Centrale a Pescara.

• FR 8824 Lecce (10:06) – Milano Centrale (18:55)

• FR 8314 Lecce (11:15) – Foggia (13:44): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto.

• FR 9808 Lecce (12:06) – Torino Porta Nuova (21:50)

• FR 8828 Lecce (12:57) – Venezia Santa Lucia (22:09)

• FR 35819 Foggia (21:11) – Lecce (23:38): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FA 8306 Lecce (7:10) – Foggia (9:40): il treno oggi termina la corsa a Monopoli. I passeggeri possono proseguire il viaggio con il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Benevento, dove trovano ulteriore proseguimento con il treno FA 36088 Benevento (12:05) – Roma Termini (14:18) che ne attende l’arrivo.

• FA 36086 Benevento (11:05) – Roma Termini (12:55): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FA 36088 Benevento (12:05) – Roma Termini (14:18).

• FA 35803 Foggia (13:02) – Lecce (15:48): il treno oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FA 35811 Foggia (14:10) – Lecce (17:07): il treno oggi ha origine da Monopoli. I passeggeri possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Bari Centrale, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00)

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55)

• IC 610 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

• IC 612 Lecce (8:42) – Milano Centrale (21:40)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:50) – Lecce (10:10) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35785.

• ICN 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (10:02)

• ICN 755 Milano Centrale (21:50) – Lecce (9:30) che oggi viaggia con la nuova numerazione EXP 35021.

