Libera Puglia: “Viviana Matrangola non ricopre nessun incarico in Libera da tempo”

Nota stampa di Libera Puglia sulla nomina assessorile di Viviana Matrangola

Apprendiamo dalla stampa della nomina di Viviana Matrangola ad assessore regionale con delega alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle Imprese Culturali, Legalità e Antimafia Sociale.

Come sancito dal nostro Statuto, “Libera è un’associazione apartitica” e, pertanto, questa nomina è semplicemente frutto di una scelta personale di Viviana, che rispettiamo, ma che non equivale in nessun modo ad una presa di posizione della nostra Associazione.

Vogliamo inoltre precisare che Viviana Matrangola, cui va la nostra stima come persona e familiare di vittima innocente delle mafie, non ricopre da tempo nessun incarico all’interno dell’associazione Libera.