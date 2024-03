Affari tuoi, chiamano il pacco ma è vuoto, è successo davvero

Ad Affari tuoi è successo l’incredibile nella puntata di stasera in TV. I protagonisti della serata sono Marco ed Eleonora della regione Toscana. Amadeus dopo lo stop della trasmissione di ieri e prima dello stop del prossimo venerdi, ha condotto con la solita grinta la puntata di Affari Tuoi di oggi lunedì 25 marzo 2024 con un fuori programma.

La coppia toscana erano in possesso del pacco numero 18, hanno giocato con simpatia facendo innamorare il pubblico della loro storia d’amore, i due hanno raccontato di voler, in caso di vittoria, di acquistare casa, purtroppo la puntata non ha avuto un lieto fine. Puoi rivederla su Rai Play

Affari tuoi pacco vuoto, incredulità in studio!

A Marco ed Eleonora è successo una cosa insolita, al primo colpo chiamano il pacco numero 1, il pacco del Molise che apre con una grande sorpresa. Il pacco del Molise chiamato Marco ed Eleonora infatti non aveva una cifra. Grande sgomento del pubblico in studio che vedono il ad Affari tuoi pacco vuoto. Amadeus sdrammatizza dicendo “Non c’è niente nel pacco? Bene, abbiamo aggiunto il pacco vuoto”. Anche la concorrente del Molise guarda incredula il pacco vuoto, per poi intervenire prontamente e ricollocare il valore del pacco sull’adesivo staccato, il pacco aveva un valore di 100 euro.