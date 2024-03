Affari Tuoi oggi non va in onda, in settimana salta un’altra puntata

Affari Tuoi non va in onda in questa domenica 24 Marzo ricca d’appuntamenti. Modifica del palinsesto nella prima serata di Rai 1 che perde Affari Tuoi.

Dopo il consueto appuntamento con il TG1 delle 20.00 gli appassionati del gioco dei pacchi condotto da Amadeus con grande successo, hanno dovuto rinunciare per un giorno al programma.

Il motivo è noto a tutti, la Rai ha modificato il palinsesto di oggi, domenica 24 marzo 2024, per trasmettere l’incontro di calcio Italia – Ecuador. La Nazionale guidata da Spalletti è impegnata per l’ultimo dei due incontri amichevoli giocati entrambi negli stati uniti.

Non accadeva dallo scorso 31 dicembre che non va in onda una puntata di Affari Tuoi che va in onda 7 giorni su 7 su Rai 1.

Affari Tuoi oggi non va in onda, quando torna?

Ma non è l’ultima volta che in questa settimana accadrà, infatti la trasmissione condotta da Amadeus, non andrà in onda neanche il prossimo venerdì 29 marzo, per le festività del Venerdì Santo, Rai1 la tradizionale Via Crucis del Papa in diretta da Roma. Alle 21.00 la Via Crucis mentre alle 20.35 un mini Porta a Porta che sostituirà sia Affari Tuoi che il programma Cinque Minuti.

Non devono preoccuparsi però i fan di Affari Tuoi che tornerà in TV con regolarità da lunedì 25 marzo fino a Giovedi 28 marzo.