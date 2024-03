Vitulano Drugstore Manfredonia: tre giocatori alle selezioni per la Futsal Future Cup

La stagione in corso non smette di regalare gioie al Vitulano Drugstore Manfredonia in materia di sviluppo del settore giovanile.

In vista della formazione delle squadre rappresentanti le quattro macroaree della Futsal Future Cup (progetto 2.0), prestigiosa competizione che ha avuto ampio seguito nelle passate edizioni (con tanto di finale trasmessa su Sky Sport), sono state effettuate delle convocazioni regionali. Al PalaLagravinese di Sammichele di Bari, mercoledì 20 marzo, per la Pugliasi recheranno ben tre dei nostri ragazzi: il laterale Giuseppe Colangelo, il pivot Dominick Manzella e il centrale Christian Pio Spera. Autori di una stagione sontuosa nel campionato under 19 e relativa coppa, con contributo alla prima squadra, i tre sono senz’altro tra i talenti più interessanti dell’intera annata 2006 e di questa nuova generazione di atleti sipontini.

Queste convocazioni si legano con quelle periodiche, sempre al PalaLagravinese, in vista del Torneo delle Regioni Under 17 e Under 15. Ormai ogni settimana sono presenti per la prima il portiere Giovanni Pio Maiolo, per la seconda il laterale Domenico Renato e il centrale Giacinto Francesco Clemente.

La società non può che congratularsi con i suoi ragazzi, augurando loro prima di ogni altra cosa di trarre tesoro formativo da queste esperienze.

Foto: Lucia Melcarne

Comunicato: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia