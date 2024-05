Uomini e Donne chiude i battenti: quando va in onda l’ultima puntata

Non manca molto al finale di stagione di Uomini e Donne. Come ogni anno i programmi Mediaset si fermeranno per le sospirate vacanze estive dopo aver ottenuto una stagione di successi sui teleschermi di Canale 5. Tra questi ci sarà anche il dating show condotto da Maria De Filippi. La registrazione di ieri 6 maggio è stata l’ultima di questa edizione. Dopo quasi un anno, ancora una volta Uomini e Donne chiuderà i battenti per la pausa estiva riprendendo le nuove registrazioni ad agosto per poi tornare in onda nelle prime settimane di settembre. Nel frattempo, nelle puntate che vedremo prossimamente su Canale 5 assisteremo all’uscita di scena di Mario Cusitore dopo l’ennesima segnalazione che ha provocato il caos in studio. Segnalazione che si è rivelata poi vera, tanto da costringerlo ad abbandonare.

L’ultima puntata di Uomini e Donne in onda il 24 maggio

Se Ida Platano rimarrà senza corteggiatori dopo l’addio anche di Pierpaolo Siano, Daniele Paudice farà finalmente la sua scelta. Il tronista sceglierà una tra Gaia e Marika mentre Ernesto Russo sarà costretto ad abbandonare il dating show dopo l’arrivo di nuove segnalazioni. Ma quando verranno mandate in onda le ultime puntate di Uomini e Donne sui teleschermi di Canale 5? Le indiscrezioni annunciano che l’ultima puntata sarà trasmessa venerdì 24 maggio. Il dating show andrà in pausa per due mesi per poi ritornare direttamente a settembre con nuovi emozionanti colpi di scena.