Uomini e Donne anticipazioni: Ernesto Russo rompe il silenzio dopo l’addio, il messaggio social

Grande protagonista di questa edizione di Uomini e Donne è stato senz’altro Ernesto Russo. L’uomo inizialmente si era avvicinato a Ida Platano se poi la conoscenza non fosse andata a buon fine. Per questo motivo, il cavaliere era passato al trono over dove ha fatto la conoscenza di alcune dame con Barbara De Santi, con la quale sembrava essere scattata la scintilla. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che l’imprenditore finirà al centro di alcune polemiche a causa di alcune segnalazioni giunte sulla sua sfera privata e sentimentale. Maria De Filippi invoglierà Ernesto Russo a lasciare la trasmissione dopo l’arrivo di nuove segnalazioni.

Uomini e Donne anticipazioni: Ernesto Russo lancia un messaggio social dopo l’addio dal programma

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano che Ernesto Russo abbandonerà la trasmissione condotta da Maria De Filippi a causa di alcune segnalazioni arrivate sul suo conto. Ma l’ex cavaliere non è stato in silenzio per tanto tempo. L’uomo appena è finita la registrazione ha preso in mano il suo profilo Instagram dove ha scritto un messaggio social in italiano e in inglese. L’uomo ha scritto le seguenti parole: “Vorrei ringraziare tutti quelli che mi hanno segnalato.” Un posto che ha generato diversi commenti e un like, giunto da Mario Cusitore, l’ex corteggiatore che è stato eliminato da Ida Platano a causa di alcune segnalazioni. Insomma, sembra che Ernesto Russo abbia il dente avvelenato nei confronti di quelle persone che hanno fatto la spia.