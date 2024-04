Totti e Ilary, spunta il nome di un big Mediaset: la resa dei conti è vicina

Il 31 maggio segnerà un momento cruciale nella resa dei conti tra Francesco Totti e Ilary Blasi, quando depositeranno l’elenco dei testimoni destinati a giocare un ruolo fondamentale nel far luce sulle cause della fine del loro matrimonio. Dagospia, che per primo ha rivelato il crac coniugale dell’ex coppia romana, rivela che nell’elenco figurano amici e presunti amanti, con un nome particolarmente interessante sul quale Totti sembra puntare: Giorgio Restelli, ex capo delle risorse artistiche di Mediaset.

La decisione di Totti di chiamare Restelli come testimone è tanto singolare quanto curiosa, se non esplosiva. Restelli ha rappresentato una figura chiave in Mediaset per decenni, lavorando per il Biscione per circa quarant’anni. Resta da capire il motivo per cui l’ex capitano della Roma abbia deciso di coinvolgere proprio l’ex dirigente di Cologno Monzese per chiarire la questione dei presunti tradimenti. Sarebbe lui l’altro uomo coinvolto nelle presunte corna di cui tanto si è parlato?

Francesco Totti e Ilary Blasi: la resa dei conti in tribunale si avvicina

La battaglia legale continua mentre Totti e Ilary hanno entrambi iniziato nuove relazioni sentimentali. Totti con Noemi Bocchi, frequentata prima della fine ufficiale del matrimonio, e Ilary con Bastian Muller, un imprenditore tedesco lontano dal mondo dello spettacolo. Le versioni di Totti e Blasi divergono notevolmente riguardo a Noemi Bocchi, creando un ulteriore punto di contesa da risolvere in tribunale.

Totti sostiene di essere stato il primo tradito, mentre l’ex moglie nega categoricamente di averlo tradito, sebbene il personal trainer Cristiano Iovino abbia dichiarato pubblicamente di avere avuto una relazione intima con Blasi. Quest’ultima parla di un innocente caffè ‘esplorativo’. Resta da attendere le testimonianze per far luce su questa intricata vicenda. La favola del Pupone e della fu Letterina sembra non avere un lieto fine.