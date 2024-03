Torneo delle Regioni: i sipontini Fischetti e Pesante titolari

Pari e patta tra Calabria e Puglia (1-1) e buona prestazione per Michele Fischetti, subito titolare nella Rappresentativa Under 17 di mister Pica. Un esordio importante per il 2007 sipontino, perno della formazione azzurra e in orbita prima squadra.

Esordio vincente, invece, per il nostro Vincenzo Pesante con la Rappresentativa Pugliese Under 15, che batte la Lombardia 2-0 nel primo match del Torneo delle Regioni.

Maglia da titolare anche per il centrocampista del Manfredonia, sostituito ad un minuto dalla fine delle ostilità (ben 70’ in campo) e artefice dello storico successo di ieri: la Puglia non aveva mai battuto la regione lombarda.