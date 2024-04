Torna Che Tempo che fa sul Nove aspettando l’arrivo di Amadeus, gli ospiti

Torna Che Tempo che fa dopo una piccolissima pausa con Fabio Fazio e tantissimi ospiti. Aspettando magari in diretta l’annuncio del passaggio di Amadeus al Nove. Come sempre grandissimi ospiti nella domenica sera del Nove, partendo dai punti fermi, ossia Nino Frassica e la dirompente letterina di Luciana Littizzetto, proseguendo con Filippa Lagerback e da questa stagione anche Ornella Vanoni. A Che Tempo Che Fa ci saranno tanti altri ospiti a fare compagnia a Fabio Fazio domenica 14 aprile dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+.

La giornalista di La7 ed Ex Rai Lilli Gruber, e poi ancora Elio Germano, con un’altra sua grande prova attoriale nel film Confidenza. Ed ancora il Premio Nobel per la Medicina, Katalin Karikò, per le sue scoperte riguardanti le modifiche delle basi nucleosidiche che consentono lo sviluppo di vaccini a mRna. Si passa poi alla musica con Emma con la sua hit, già disco di platino, Apnea. Proseguendo con l’attore Luca Zingaretti, protagonista della nuova stagione de Il re. Ed infine gli attesissimi Zendaya, insieme a Josh O’Connor e Mike Faist, protagonisti di Challengers.

Non mancheranno gli approfondimenti giornalistici/ medici con Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, e per finire il consueto “tavolo” con tantissimi ospiti come la Signora Coriandoli, Francesco Paoloantoni, Simona Ventura, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani e tanti altri che si aggiungeranno. Appuntamento sul Nove il 14 aprile 2024 dalle 19.30.