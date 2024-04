Amadeus sul Nove, accordo fatto! Dopo l’estate anche Fiorello su Discovery

Amadeus sul Nove affare fatto! E’ questa l’indiscrezione che Dagospia ha annunciato nella serata di oggi. Secondo quanto riportato dal sito di news e gossip, Amadeus nella serata di oggi avrebbe raggiunto l’accordo con Discovery per approdare sul canale che oggi ospita già Fabio Fazio e Maurizio Crozza con grande successo.

Il contratto verrà siglato domani mattina e depositato secondo sempre Dagospia. In effetti nei giorni scorsi Fiorello nel suo Viva Rai 2 aveva suonato con la tromba una marcia funebre proprio in merito all’affaire Amadeus – Rai. Alla base dell’accordo con il Nove ci sarebbe non solo un aspetto economico ma un vero e proprio progetto con nuovi stimoli che il conduttore troverebbe proprio sul Nove.

Amadeus lascia la Rai, Ecco cosa farà

Secondo le indiscrezioni che trapelano sulla discussione del contratto di Amadeus, sul Nove il conduttore forte del successo dei 5 Festival di Sanremo dovrebbe curare la direzione artistica dell’emittente Warner Bros. Gli dovrebbe essere affidato un game show in prime time, e c’è chi vocifera che il Nove sta chiudendo l’accordo per X-Factor che dovrebbe presentare proprio Amadeus.

Fiorello lascia la Rai, raggiunge Amadeus su Discovery

Nei giorni scorsi abbiamo pubblicato che sarebbe stato scelto dai vertici Rai anche già il sostituto nella conduzioni di Affari Tuoi, parliamo di Stefano de Martino. Nel frattempo Dagospia lancia una nuova bomba sostenendo che anche Fiorello potrebbe raggiungere sul NOVE il suo compagno Amadeus e Fabio Fazio.