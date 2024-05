Terra amara cambia di programmazione: arriva una sorpresa per i fan

Terra amara è tra le soap opera più seguite in questo momento in Italia. Di recente, Mediaset ha annunciato un nuovo cambio di programmazione che siamo sicuri farà felici i fan delle vicende ambientate a Cukurova. Scendendo nei dettagli, il canale di Piersilvio Berlusconi ha annunciato una bella sorpresa per i fan. Terra amara infatti andrà in onda con un doppio appuntamento serale durante la settimana che va tra il 13 e 17 maggio sui teleschermi di Canale 5. Martedì 14 e venerdì 17 maggio andranno in onda due puntate a partire dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5. Ultimi appuntamenti che traghetteranno i fan della soap opera verso il gran finale previsto per il 23 maggio.

Terra amara andrà in onda con un doppio appuntamento serale nella settimana tra il 13 e 17 maggio. La soap opera sta per chiudere i battenti dopo due anni di grandi successi. Giovedì 23 maggio infatti andrà in onda il finale delle vicende ambientate a Cukurova dove si attendono tanti colpi di scena. Le anticipazioni annunciano che Zuleyha sarà alle prese con un nuovo lutto. La donna infatti vedrà morire davanti ai suoi occhi Hakan, che verrà ucciso da Betul. Abdulkadir, invece, verrà arrestato dopo aver tentato di fuggire in Francia. Fadik scoprirà di attendere tre gemelli mentre Gaffur troverà nuovamente l’amore dopo aver tanto sofferto per la morte di Saniye.