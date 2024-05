Mediaset è già al lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello

Notizia boom per Mediaset: Signorini tornerà al Grande Fratello, con l’amatissima ex vippona. Mediaset sta già lavorando per la nuova edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorini condurrà il programma e sarà affiancato da un’amatissima ex vippona.

Il Grande Fratello programma di punta della nuova stagione di Mediaset

Probabilmente, proprio come nell’ultima edizione, gli inquilini rimarranno nella ‘Casa’ per oltre sei mesi. Alfonso Signorini condurrà il programma anche se una parte dei fan si augurava potesse esserci un cambiamento.

Alfonso Signorini infatti è già al lavoro per la nuova edizione del Grande Fratello. Le polemiche e altro hanno ravvivato gli ascolti, non sempre altissimi. Le polemiche sorte, sui social documentate, non è continua ad essere grande, anche dopo settimane di chiusura. Non ci sono certezze sui concorrenti, nè su chi affiancherà il giornalista.

Alfonso Signorini sta lavorando per la nuova edizione del Grande Fratello

L’ultima edizione del Grande Fratello ha fatto discutere, al punto tale che veri e propri atti di bullismo, in particolare nei confronti di Beatrice Luzzi sono stati documentati. L’attrice è stata colpita dai suoi compagni di avventura, con parole pesanti, arrivate da ragazzini che volevano farsi maestri di vita con lei.

Non è accettabile vedere alcuni ‘fan’ cantare dopo che la donna è uscita per la morte del padre. Molti non conoscano il significato della parola rispetto! Gran parte del pubblico si è schierato con lei. Perla Vatiero, sostenuta dai “Perletti”, inneggianti all’amore tra lei e Mirko Brunetti, rinato durante il periodo trascorso in ‘Casa’.

L’ex protagonista di Vivere ha avuto ammirazione

Amedeo Venza, influencer informatissimo sulle vicende dei personaggi tv, ha rivelato che Signorini, per ora, non si è sbilanciato. Non è ancora stato deciso che farà l’attrice, anche se lei aveva sottolineato di ritenersi adatta in veste di opinionista.

Cesara Buonamici potrebbe ricoprire il ruolo. Torneremo a vedere due persone in questa veste, le discussioni diverranno più interessanti. Il giornalista nutre ammirazione per la “rossa”.