Gradinata Est Manfredonia: “Ripartire in fretta”

Ripartire subito ripartire in fretta.

Noi siamo Manfredonia

E’ stata una stagione che porteremo nel cuore, una stagione che sarà ricordata da tutti i tifosi Sipontini non solo per la salvezza raggiunta sul campo.



Questa salvezza vale doppio, forse vale anche più di una promozione.



Senza elencare le varie problematiche che ci hanno “colpito” , vogliamo solo dire a tutti che Manfredonia ha dimostrato cosa voglia dire tifare una squadra di calcio oltre tutto e tutti.



Una tifoseria che non ha mai fatto mancare il proprio supporto anche “fuori dai cancelli” perché impossibilitati ad entrare nello stadio, una tifoseria che tramite il proprio amore incondizionato ha trasmesso la giusta “Sipontinità” a chi indossava la nostra maglia.



Con la “Sipontinità” abbiamo Difeso questa categoria.



Allo stadio sono tornate le famiglie, i ragazzini indossano sciarpe e confezionano bandiere con i propri risparmi, cose d’altri tempi per intenderci .



Adesso vogliamo dare continuità a tutto questo, frutto di sacrifici, frutto di un percosso.

L’agibilità completa del Miramare e una giusta programmazione per la prossima stagione.

Al resto pensiamo NOI!

Il calcio non è tutto nella vita ma a Manfredonia negli ultimi anni il calcio, grazie ai propri sostenitori è l’unica fonte di aggregazione, spontanea e genuina rimasta in una città ormai in preda all’omologazione imperante.

GRADINATA EST MANFREDONIA