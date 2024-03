Striscia la notizia consegna oggi il tapiro ad Emiliano

Striscia la notizia consegna oggi il tapiro al governatore della regione Puglia, Michele Emiliano. Lo scorso 23 marzo Michele Emiliano ha raccontato di un presunto incontro, di tanti anni fa tra il Sindaco di Bari Antonio Decaro e la sorella del boss Capriati. Queste dichiarazioni hanno scatenato un putiferio. Decaro sostiene di non essere mai stato a questo presunto incontro. Emiliano sottolinea che può in effetti essersi sbagliato. Nel frattempo il caso è divenuto di rilievo nazionale.

Valerio Staffelli coglie la palla al balzo, e decide di consegnare il famigerato Tapiro a Michele Emiliano nella puntata di oggi. Per il governatore della Puglia non è la prima volta, è il terzo Tapiro ricevuto in carriera. Striscia La Notizia ritorna stasera in tv e sarà in onda dalle 20:35 sempre su Canale 5. Alla conduzione del TG satirico troveremo la collaudatissima coppia Gerry Scotti e Francesca Manzini