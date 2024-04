Stefano de Martino risponde in diretta alla frecciata di Belen in TV

Stefano de Martino risponde in diretta alla frecciata di Belen. Tutto nasce da una gag di Vincenzo De Lucia imita Maria de Filippi ed entra nello studio di “Stasera tutto è possibile” dell’ 08/04/2024. L’imitatore dice di avere una lettera per Stefano de Martino, parlando di una ipotetica “argentina” “che ha avuto modo di conoscere da tempo, che è rimasta scottata, che vorrebbe che Stefano la mangiasse con gli occhi.” L’allusione a Belen Rodriguez è ovvia, il conduttore risponde “Mi dispiace ho già dato”. L’imitatore svela poi che l’argentina altro non è che una “bistecca argentina”, ed allora scherzando Stefano dice agli ospiti “Se volete favorire voi, perchè io sono diventato vegano”. Vincenzo De Lucia è stato ospite anche della puntata di Amici di Maria de Filippi lo scorso sabato sera.

Stefano de Martino si prende la rivincita nel suo programma “Stasera tutto è possibile” rispondendo con una frecciata alla battura di Belen rilasciata la scorsa settimana nel programma “Stasera c’è Cattelan”. Nel programma Alessandro Cattelan gli chiede, “se dieci anni fa qualcuno di avesse chiesto cosa vorresti per i prossimi 10 anni di vita tu cosa risponderesti?” e Belen lanciando una frecciata a Stefano de Martino risponde “Vorrei tutto quello che ho realizzato, solo con meno corna“.

Un bel botta e risposta tra Belen e Stefano de Martino che evidentemente non hanno pienamente digerito la fine della loro storia. In realtà nelle scorse settimane i due sarebbero stati visti insieme, ovviamente il gossip è stato alimentato e la voglia di rivederli insieme aumenta. Chissà cosa accadrà tra i due.

Stefano de Martino nel frattempo sarebbe stato scelto dalla Rai per il seguito di Amadeus per condurre Affari Tuoi e forse anche per condurre il Festival di Sanremo.