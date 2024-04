Amadeus sempre più lontano dalla Rai: Affari Tuoi a Stefano De Martino?

Il futuro lavorativo di Amadeus sta tenendo alta l’attenzione di tutti. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia e TvBlog, il conduttore avrebbe scelto di lasciare la Rai per traslocare in una nuova emittente. Si tratta di Discovery, che avrebbe proposto all’uomo un contratto per condurre un nuovo programma d’intrattenimento sul Nove. In questo modo, Amadeus lascerebbe il suo posto alla conduzione di Affari Tuoi, blindato su Rai 1 anche per la prossima stagione dopo il clamoroso successo di ascolti. Per questo motivo, si vocifera che Stefano De Martino potrebbe subentrare al posto dell’ex direttore artistico di Sanremo 2024.

Stefano De Martino vorrebbe soffiare la conduzione di Affari Tuoi ad Amadeus

Secondo un’indiscrezione lanciata da Giuseppe Candela su X, Stefano De Martino vorrebbe soffiare il posto di Amadeus alla conduzione di Affari Tuoi. Il conduttore sta attualmente conducendo la nuova edizione di Stasera tutto è possibile sui teleschermi di Rai 2 dove sta ottenendo un discreto successo. Una novità che ha suscitato reazioni contrastanti da parte del pubblico. Se alcuni credono che sia un’ottima occasione per Stefano De Martino, altri sono contrari ormai affezionati alla conduzione di Amadeus. Nel frattempo, è atteso l’annuncio ufficiale il merito alla decisione dell’ex direttore artistico di Sanremo 2024. Lascerà la Rai per Discovery come fece Fabio Fazio? Non ci resta che attendere ancora poche ore per scoprirlo.