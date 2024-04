Stefano De Martino e Belen Rodriguez, ritorno di fiamma? Esplode il gossip

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati pizzicati nuovamente insieme dopo essere stati fotografati per le vie di Milano. La showgirl e il conduttore televisivo si sono rivisti per un’occasione molto importante ovvero quella dell’undicesimo compleanno del loro figlio Santiago. Il calciatore in erba ha spento le 11 candeline all’aperto in un party organizzato accanto al campo di calcio insieme agli amici più cari. Alla festa inoltre sono intervenuti anche la sorellina Luna Marie e la nonna Veronica Cozzani. Belen Rodriguez ha organizzato tutto alla perfezione per la festa del suo primogenito. La donna ha acquistato alcuni panini confezionati in alcuni box colorati ed una torta a dir poco originale visto le totalità bianco e nere.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez beccati di nuovo insieme al compleanno di Santiago

