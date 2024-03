Scontri pre gara Manfredonia-Barletta: tifosi sipontini tutti assolti

Felice epilogo per nove ultras sipontini della “Gradinata Est”, tutti rinviati a giudizio per gli scontri avvenuti in occasione della gara di eccellenza tra Manfredonia Calcio e Barletta, di qualche anno fa.



In occasione di tali scontri, infatti, gli stessi erano stati denunciati per avere, in concorso tra loro, usato violenza contro agenti del commissariato di Manfredonia in servizio d’ordine presso lo stadio e di aver cagionato lesioni personali ad un appuntato, colpendolo con un sasso.



Gli imputati, difesi dall’avvocato Francesco Le Noci di Manfredonia e Michele Angelico di Foggia, sono stati tutti assolti dal Tribunale di Foggia, nonostante la richiesta, di un anno di reclusione avanzata dal Pubblico Ministero.



Antonio Castriotta