Sbarca in Sicilia si e laurea in Infermieristica con lode: la storia di Ibrahim Ture e il sogno di diventare medico

Dallo sbarco in Sicilia alla laurea in Infermieristica con 110 e lode: la storia di Ibrahim Ture e il sogno di diventare medico per aiutare il suo Paese. Ibrahim, 24enne originario del Gambia, matura...

Dallo sbarco in Sicilia alla laurea in Infermieristica con 110 e lode: la storia di Ibrahim Ture e il sogno di diventare medico per aiutare il suo Paese.

Ibrahim, 24enne originario del Gambia, matura la decisione di voler lavorare in ambito sanitario quando si ammala suo padre: “mi accorgevo che per quanto arrivassero aiuti, di medici non ce n’erano mai abbastanza” racconta il ragazzo. Cresce in lui il desiderio di studiare ma nel suo Paese è impossibile: decide allora di cambiare per sempre il suo destino, di costruire il suo futuro lavorativo, investendo sulla sua formazione. Parte per l’Europa a bordo di un barcone e comincia a scrivere la sua storia: raggiunge la Libia e a seguito di un naufragio in mare, sbarca a Palermo nel 2016, dove sarà accolto dalla famiglia Verde, che lo sosterrà in tutti i suoi bisogni e gli permetterà di conseguire il diploma. Grazie agli aiuti della Caritas e avvalendosi della sua grandissima forza di volontà, il giovane si iscrive alla facoltà di Infermieristica e si laurea con 110 e lode.

Dallo sbarco in Sicilia al sogno di diventare medico

“Volere è potere” e Ibrahim Ture ha desiderato fortissimo ciò che con sacrificio, determinazione e fatica è riuscito ad ottenere. La sua vera forza è stata non arrendersi mai: il giovane con perseveranza prosegue gli studi e superando le barriere linguistiche, consegue la laurea in Infermieristica con il massimo dei voti.

Il giovane continua a sognare in grande: “L'infermieristica è per me il primo passo degli studi perché il mio sogno è quello di aiutare un giorno il mio Paese diventando un medico” .

Tra i giovani laureati della giornata di ieri c’erano anche una ragazza russa e una ucraina: "E’ bello che lo studio e la cultura riescano ad avvicinare tanti popoli diversi", afferma il neolaureato.