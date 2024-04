Sanremo 2025, è lui il prescelto: manca solo la firma! Le ultime voci

Le voci che circolano sulla sua possibile conduzione del Festival di Sanremo 2025 stanno diventando sempre più insistenti. Dopo cinque anni senza la guida di Amadeus, il nome di Carlo Conti sembra emergere come uno dei principali candidati alla conduzione e alla direzione artistica del prestigioso evento musicale. Le ultime indiscrezioni riportate da DiPiù, pubblicate nel numero uscito sabato, aggiungono ulteriori dettagli a questa ipotesi, sottolineando che mancherebbe solo la firma sul contratto e alcuni dettagli da definire.

Secondo la rivista, l’idea di avere Carlo Conti come conduttore potrebbe portare anche a una sorpresa clamorosa, sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli in merito. Inoltre, si rilancia l’ipotesi che Maria De Filippi potrebbe affiancare Conti alla conduzione, riprendendo il sodalizio già sperimentato nell’edizione del 2017. “In molti giurano che Carlo sta pensando di riportare Maria all’Ariston”, si legge sulla rivista.

Tuttavia, la decisione finale sulla conduzione del Festival di Sanremo 2025 spetta alla Rai, che ha valutato diversi nomi, tra cui Alessandro Cattelan, Gigi D’Alessio e Stefano De Martino. Smentita, invece, l’ipotesi di Antonella Clerici, che ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna proposta in tal senso.

Carlo Conti potrebbe tornare alla conduzionedi Sanremo 2025: la grande ipotesi

È probabile che l’ufficialità della conduzione di Carlo Conti a Sanremo 2025 non arrivi prima di maggio, dopo la conclusione de I Migliori Anni, il cui ultimo episodio è previsto per sabato 4 maggio. È plausibile che Conti prenda una decisione definitiva solo dopo la fine di questa stagione televisiva. Tuttavia, non resta che attendere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane, anche in vista della presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione, prevista all’inizio dell’estate.