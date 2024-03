Rocco Siffredi denunciato per molestie da una giornalista

Rocco Siffredi è stato denunciato da una giornalista per molestie sessuali.

Secondo la giornalista tutto sarebbe iniziato verso la fine dello scorso anno, quando ha contattato l’attore per un’intervista sulla serie Supersex.

I due si sarebbero scambiati il numero Whatsapp.

Dopo l’intervista, secondo la giornalista, sarebbero iniziati i messaggi sempre più piccanti ed insistenti del noto attore e produttore.

Nella denuncia si legge che la situazione ha costretto la giornalista a rivolgersi al suo medico curante a causa del forte stato ansioso e dei crampi addominali che, secondo quanto spiegato, sarebbero stati causati dal comportamento di Siffredi.

ROCCO SIFFREDI DENUNCIATO DA GIORNALISTA, LA REPLICA DELL’ATTORE

“Sono accuse gravi ma totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell’hotel, ho dieci testimoni, ho i testi delle interviste come erano stati scritti”, ha detto al Corriere della Sera.



Poi ha confermato di aver rivolto alla giornalista frasi offensive in cui la invitava a fare più sesso per risolvere le sue complicanze personali. “Le ho chiesto scusa. Ma alla persona, alla donna, non alla giornalista che ha completamente stravolto il senso delle cose che ci eravamo detti. Visto che mi chiedeva in continuazione una consulenza sul sesso, in un momento di rabbia con lei e stress per la promozione della serie, le ho risposto mettendola su quel piano. Ma solo questo e ho chiesto scusa. Sono molestie queste? Anche io ho conservato i suoi messaggi e la sfido: mostri davvero tutto il contenuto delle chat”