Questa mattina a Foggia la riunione provinciale del M5S

Questa mattina siamo a Foggia per la riunione provinciale del M5S.

Grandissima l’affluenza di tutta la capitanata.

Anche il nostro GT è presente per portare la voce di attivisti e membri che vogliono il M5S protagonista alle amministrative dell8 e del 9 giugno.

Si discute di alleanze più o meno auspicabili, si discute di energie da mettere in campo, di soluzioni per il territorio, delle azioni che stiamo portando in campo e al cambiamento che stiamo realizzando nelle città dove siamo al governo.

Uno degli argomenti principali è rinforzare la

Comunità del M5S.

Una comunità sempre aperta ad accogliere nuove idee e nuovi membri.

Non siamo aperti a tutti ma siamo accoglienti nei confronti di tanti. Coloro che sono dalla parte della legalità, dalla parte della correttezza civile e hanno voglia di agire per il bene comune… troveranno il M5S aperto e contento di accoglierli.

Grande energia in questa giornata e tanta ce ne sarà a maggio quando saremo presenti all’assemblea regionale.

Se avete voglia di partecipare o avete bisogno di informazioni, contattaci anche in privato per un incontro in sede.

Presenti:

Alfonso Colucci Deputato M5S

Mario Turco vicepresidente M5S

Leonardo Donno coordinatore M5S Puglia

Mario Furore coordinatore M5S Foggia

Carla Giuliano Deputata M5S

Gisella Naturale Senatrice M5S

Rosa Barone Assessora welfare regionale M5S

Marco Pellegrini Deputato M5S

Giorgio Lovecchio Deputato M5S

Gianluca Totaro ex consigliere comunale M5S

Gianluca Iaconeta rappresentante GT M55

MOVIMENTO 5 STELLE MANFREDONIA