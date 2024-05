Vitulano Drugstore Manfredonia schianta la Lazio in trasferta

Una vittoria pesantissima, netta e che permette di mettere un piede nelle semifinali dei PlayOff della Serie A2 Élite validi per la promozione in Serie A: tutto ciò è lo 0-6 che il Vitulano Drugstore Manfredonia ha imposto, sabato 4 maggio al PalaPertini di Fiano Romano, ai danni della S.S. Lazio C5. Una gara difficile in avvio, sbloccata e successivamente controllata, gestendo anche le situazioni complesse. Ora l’energie dell’ambiente sipontino sono dedicate verso il ritorno al PalaScaloria, sabato 11 maggio.

CRONACA

Per buona parte del primo tempo assistiamo ad una gara tesa e che, nonostante delle chance, non riesce a sbloccarsi. Gli ospiti si fanno concreti solo a ridosso del finale: Daniele Zullo mette in porta un assist al bacio di Wilmer Cabarcas Ronaldo per il vantaggio. Pochi minuti dopo, Dariush Djelveh recupera palla, va in transizione e con un missile sotto l’incrocio dei pali porta i biancoceleste in maglia granata al riposo sul raddoppio.

Nella ripresa, l’imposizione pugliese si fa netta: Francisco Taliercio spinge in porta un nuovo assist di Ronaldo che, poco dopo, trova anche il suo gol personale. Djelveh cede alle provocazioni, rimediando due gialli in dodici secondi e venendo espulso. Non si scoraggiano, però, i ragazzi di mister David Ceppi che difendono ottimamente sia l’inferiorità numerica temporanea che il portiere di movimento. Alla clean sheet per Samuele Glielmi si accompagnano nel finale il gol di Diohan Barbieri, punendo il power play avversario, e la doppietta di Zullo propiziata dall’ennesimo cioccolatino di Ronaldo.

FORMAZIONI

S.S. Lazio C5: Anzini, D’Alessandris, Pilloni, Pizzi, Leonetti, Medici M., Gedson, Bertinelli, Rinaldi, Conti, Mencarelli, Pezzin (c). All. Medici A.

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Ronaldo, Manzella, Taliercio, Murgo (c), Zullo, Barbieri, Maiolo, Djelveh, Nenna, Giampaolo, Ferrara. All. Ceppi.

TABELLINO

13’54″pt, 15’42″st Zullo; 16’03″pt Djelveh; 1’12″st Taliercio; 3’42″st Ronaldo; 13’05″st Barbieri.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Djelveh (espulso per somma d’ammonizioni), Bertinelli (ammonito), Pezzin (ammonito).

Comunicato e foto: Alessandro Leone

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia