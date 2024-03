Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 marzo: le previsioni per ogni segno zodiacale

Da anni Paolo Fox su Radio LatteMiele conduce la sua rubrica sull’oroscopo. Ogni mattina l’astrologo racconta agli appassionati di segni zodiacali come le stelle influiranno sull’andamento della loro giornata. Scopriamo le previsioni astrologiche per la giornata di oggi

25 marzo 2024.

Ariete

Oggi le stelle ti sorridono, spingendoti a esplorare nuove idee e favorire le attività indipendenti. Se hai un’impresa tua, è il momento perfetto per espandere i tuoi orizzonti. Gli incontri sono favoriti, e per quanto riguarda l’amore, potresti sentire una rinascita nel tuo cuore, anche se sei attualmente single. Tra oggi e domani, preparati per qualcosa di nuovo nella tua vita: è il momento di farti avanti.

Toro

Per stare meglio, a volte devi eliminare le energie negative. Il transito di Giove nel tuo segno ti permette di affrontare errori passati e di apportare cambiamenti necessari. La situazione è propizia per nuovi progetti, ma potrebbe essere necessario cambiare rotta in alcuni casi. In amore, potrebbe esserci una persona che porta gioia nella tua vita. Questa sera, se sei libero, è il momento ideale per uscire e fare nuove conoscenze.

Gemelli

Oggi è una giornata favorevole per te. Un periodo importante si avvicina, e è ora di prepararsi per affrontare nuove sfide. Se ci sono state difficoltà finanziarie nel passato, ora è il momento di risolverle. Sul fronte amoroso, è il momento di affrontare eventuali dubbi e risolvere i problemi con ex soci o amori passati. Nel lavoro, è tempo di rinnovamento e cambiamento. I rapporti con Ariete e Acquario sono particolarmente positivi.

Cancro

Potrebbe esserci un risveglio dell’amore in questa giornata. Se stai mettendo alla prova le persone intorno a te, è tempo di prendere in considerazione anche altre sfide, specialmente sul fronte lavorativo. Prenditi il tempo necessario per valutare le tue relazioni e non chiudere porte prematuramente. Nuovi incontri possono essere intriganti e portare nuova energia nella tua vita.

Leone

Oggi è un giorno favorevole per risolvere questioni familiari e prepararti per nuove opportunità che arriveranno a giugno. La seconda metà di marzo potrebbe portare emozioni intense e, sul fronte amoroso, tutto dipende dalla tua situazione attuale. Se sei single, è il momento ideale per nuove esperienze, mentre se hai vissuto una crisi, potrebbe essere il momento di valutare la tua relazione.

Vergine

La Luna attiva in questa giornata porta con sé un inizio promettente. Entro maggio, potresti affrontare decisioni importanti sul lavoro, compreso un possibile trasferimento o cambiamento significativo. Anche sul fronte amoroso, ci sono cambiamenti in arrivo, ma è importante concentrarsi prima su questioni pratiche e finanziarie.

Bilancia

Sei incline a qualche spesa in più oggi, ma è importante rimanere forte. Anche se potresti sentire un po’ di stanchezza, è essenziale credere di più in te stesso in questo momento. Questo periodo ti proteggerà dalle influenze negative e rafforzerà la tua energia vitale. Preparati perché gli inizi di aprile potrebbero portare revisioni significative nella tua situazione lavorativa, comprese possibili alleanze e eventi da pianificare. Se ci sono state separazioni o conflitti negli ultimi mesi, non esitare a cercare il supporto di un legale per risolverli.

Scorpione

Oggi c’è una buona possibilità di fare nuove amicizie e ricevere novità attraverso nuovi contatti. È importante ascoltare il tuo istinto e lasciare spazio alle tue passioni. Se hai atteso troppo a lungo per fare delle proposte, sia nel lavoro che nelle relazioni personali, questo è il momento giusto per agire. Anche se le passioni possono richiedere tempo per svilupparsi completamente, puoi già percepire nell’aria un cambiamento positivo, specialmente grazie all’influenza favorevole di Venere. È anche un buon momento per cercare la pace con qualcuno, purché sia reciprocamente desiderato.

Sagittario

È importante mantenere la fiducia nel futuro. Trova il piacere nell’amore e nelle relazioni con gli altri, specialmente se hai avuto problemi in questo settore ultimamente. È il momento di esprimerti e di fare una scelta entro la fine di maggio. Prendi cura delle relazioni con Gemelli e Vergine, e organizzati per gestire al meglio le faccende domestiche. Evita imprudenze negli acquisti e presta particolare attenzione alle esigenze di una persona anziana.

Capricorno

Ricorda di essere sincero, ma attento a non permettere a qualcuno di diffondere informazioni fuorvianti che potrebbero causarti problemi. È probabile che tu debba affrontare una piccola disputa lavorativa agli inizi di aprile. Potresti anche essere in procinto di fare un cambiamento significativo nella tua vita, come un trasferimento o un cambiamento di città. Anche se gli amori possono nascere inaspettatamente, ricorda che è importante restare aperti a nuove opportunità e ambienti. Se le risposte non arrivano oggi, pazienta fino alla fine del mese.

Acquario

Potresti sentire un lieve calo fisico, ma è il risultato del duro lavoro che hai svolto. La tua forma fisica sta migliorando, ma è importante non esagerare. Fai il punto della situazione finanziaria, che potrebbe essere stata fonte di stress nelle ultime settimane. Non escludere la possibilità di fare scelte e cambiamenti importanti. Nell’amore, affronta le tensioni con positività e cerca di non lasciarti trascinare dalle emozioni negative. Se stai vivendo una grande storia d’amore, è probabile che entro l’estate vi attenda un grande evento.

Pesci

Potrai superare le difficoltà familiari con successo, specialmente grazie all’influenza positiva di Venere e Marte nel tuo segno. È importante dare alla mente il riposo di cui ha bisogno, soprattutto dopo i mesi di intensa attività. Anche sul fronte lavorativo, potrebbero presentarsi nuove opportunità intorno al 28 del mese.