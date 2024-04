Vitulano Drugstore Manfredonia pronto ai PlayOff: sconfitta la capolista Benevento

La regular season di Serie A2 Élite Girone B si chiude con una vera festa dello sport. Sabato 27 aprile finalmente il pubblico torna a riempire il PalaScaloria di Manfredonia, accogliendo calorosamente tanto i propri beniamini del Vitulano Drugstore Manfredonia quanto gli ospiti del GG TeamWear Benevento. I sipontini, matematicamente secondi, hanno concesso un pasillo de honor alle streghe che, la settimana prima, hanno festeggiato la promozione in Serie A.

Una prova dei padroni di casa che regala fiducia in previsione della prima gara dei PlayOff: il sogno della massima categoria comincia al PalaPertini di Fiano Romano e l’avversario, sabato 4 maggio nella gara d’andata, sarà la Lazio.

CRONACA

Nei primi quattro minuti, nonostante un time-out, sembra che ci sia una sola squadra sul parquet. Michele Murgo concretizza il bombardamento verso la porta di Fabrizio Lepre per ben tre volte: è sua la tripletta più veloce nella storia della Serie A2 Élite, con due minuti e cinquanta secondi dall’inizio della gara. Allo scoccare del quarto minuto, Wilmer Cabarcas Ronaldo segna il più classico dei suoi gol con finta. Dopo il poker, i sanniti rispondono con Enrico Fetta che batte Samuele Glielmi. La rete di Nicolangelo Arvonio accorcia le distanze ma, nel finale di primo tempo, Ronaldo chiude una transizione e manda le squadre al riposo sul 5-2.

La ripresa non vanta i ritmi della prima frazione ma offre comunque numerosi spunti di divertimento. Fetta trova la sua doppietta ma, pochi minuti dopo, si aggiunge al tabellino Diohan Barbieri che la mette sotto la traversa di prima intenzione. I giovani trovano spazio in questa gara e più di uno vuole approfittarne: Nicolò Ferrara ruba la scena e, calciando dopo un tunnel, segna il suo primo gol tra i grandi facendo esplodere di gioia tutti i tifosi presenti. Poco dopo arriva l’ottavo centro con Barbieri che incastra la sfera a ridosso del primo palo con un violentissimo destro. Prima gioia in categoria anche per il giallorosso Luciano Pastore. Un esordio assoluto a testa: per il GG TeamWear Benevento il giocatore di movimento Giancarlo Matera, per il Vitulano Drugstore Manfredonia il portiere Giovanni Maiolo (dodicesimo under ad esordire sotto la gestione Ceppi).

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Glielmi, Moura (c), Ronaldo, Manzella, Murgo, Zullo, Barbieri, Maiolo, Djelveh, Nenna, Ferrara, Vallarelli. All. Ceppi.

GG TeamWear Benevento: Matheus, De Crescenzo, Fetta, Imparato, Botta (c), Milucci, Bobadilla, Arvonio, Guerra, Pastore, Matera, Lepre. All. Centonze.

TABELLINO

0’57″pt, 2’23″pt, 2’50″pt Murgo; 4’00″pt, 15’53″pt Ronaldo; 4’36″pt, 4’54″st Fetta; 9’15″pt Arvonio; 6’44″st, 14’51″st Barbieri; 13’03″st Ferrara; 15’09″st Pastore.

AMMONITI

De Crescenzo, Pastore, Djelveh.

Highlights.



Integrale.

Interviste.

Classifica e risultati.

Comunicato: Alessandro Leone

Foto: Lucia Melcarne

Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia