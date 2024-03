Netflix non si ferma più, annunciata l’acquisizione di 9 anime di successo: i nomi

Netflix sta continuando il suo trend di acquisizioni nel mondo degli anime con grande successo. Dopo l’entusiasmante annuncio della Final Season di Beastars, la piattaforma ha sorpreso i fan rivelando che ben 9 titoli di grande impatto si uniranno al suo vasto catalogo quest’anno!

Aprile 2024 segna un momento epico per gli appassionati di anime, con l’arrivo in streaming di Black Clover (dalle stagioni 1 alla 4), il film ONE PIECE: RED e il classico intramontabile GTO, pronto a regalare emozioni a una nuova generazione di spettatori. Non solo, ma la prima stagione di Haikyu!!, tanto amata dai fan, tornerà finalmente disponibile per tutti gli utenti Netflix.

Il 15 aprile sarà il momento di immergersi nell’affascinante mondo di Mob Psycho 100, con entrambe le stagioni pronte a catturare l’attenzione con le loro straordinarie animazioni e narrazioni coinvolgenti.

E non finisce qui! A fine marzo, i fan potranno godersi le prime 4 stagioni di My Hero Academia insieme al film Two Heroes, che porta l’epica dei supereroi direttamente sullo schermo di casa.

Netflix: annunciata l’acquisizione di 9 anime

Si attendono con trepidazione le uscite di Jujutsu Kaisen (stagione 1 e il film prequel Jujutsu Kaisen 0), Spy x Family (stagione 1) e Yu Yu Hakusho (stagioni 3 e 4), quest’ultimo anche accompagnato da un nuovissimo live-action.

Con Netflix così attiva durante l’Anime Japan 2024, una delle fiere più importanti del settore anime e manga, non è da escludere che ulteriori annunci e informazioni possano essere svelati, alimentando l’entusiasmo dei fan per ciò che verrà.