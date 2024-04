Oroscopo della settimana Paolo Fox: previsioni dal 29 aprile al 5 maggio 2024

Oroscopo settimanale Paolo Fox: classifica dei segni per amore, lavoro e fortuna. Previsioni dal 29 aprile al 5 maggio 2024.

Ariete

Proseguendo sull’onda positiva, Ariete, martedì 30 accoglierai nel tuo cielo l’energia primaria del tuo protettore, Marte, il pianeta della vitalità e dell’eros. Il tuo amore diventerà più fisico, favorendo avventure passionali, anche di una sola notte. Per le coppie affiatate, ci sarà meno tenerezza e più passione. Lunedì 29 Venere vi saluterà per spostarsi nel Toro, concentrandosi sugli affari e portando con sé un’attenzione maggiore agli incassi. Non male, vero? Il primo maggio con l’Ultimo Quarto sarà un momento ideale per iniziare una dieta depurativa.

Toro

Lunedì 29, il raggio verde di Venere raggiungerà il tuo cielo, portando con sé amore e bellezza. È il momento perfetto per nuovi incontri o per risvegliare l’amore sopito. C’è una grande fortuna in arrivo per te, tanto che, come segnalato da Marte dal 30, sarai invidiatissimo! Mercoledì 1 maggio, l’Ultimo Quarto ti invita a prenderti cura del tuo benessere fisico, rendendolo un buon momento per iniziare una dieta.

Gemelli

Grandi notizie per te, Gemelli! L’Ultimo Quarto di Luna del primo maggio sarà ideale per fare pulizie di primavera e lasciarti alle spalle il vecchio. Marte smetterà di creare ostacoli e si stabilirà in Ariete, portando con sé una bella ripresa del vigore fisico e dell’energia sessuale. Sei pronto per riprenderti dopo un inizio di stagione faticoso!

Cancro

Come figlio della Luna, sai quanto il cielo possa essere mutevole. Lunedì 29, Venere passerà nel Toro, favorendo nuovi incontri e rafforzando le relazioni umane. Martedì 30, con Marte in Ariete, potresti incontrare qualche difficoltà, quindi concediti il giusto riposo e cura l’alimentazione.

Leone

Il cielo continua a ruotare, Leone, dispensando favori e sfide. Lunedì 29, Venere potrebbe mostrarsi irritante e maliziosa, ma martedì 30, Marte diventa magnifico e molto sexy, spingendoti verso nuove conquiste sia nel cuore che nel lavoro. Tuttavia, ti consigliamo cautela con l’Ultimo Quarto il primo maggio. Evita il concerto e opta per il riposo, curando il tuo benessere fisico per espellere le tossine invernali.

Vergine

Il tuo cielo si sta sgombrando dalle nubi, Vergine, e arrivano buone notizie fra aprile e maggio. Lunedì 29, Venere si unisce alle stelle nel Toro, portando fortuna e risposte preziose. Il giorno successivo, Marte termina il transito in Pesci, permettendoti di riprendere fiato e occuparti di affari, amore e bellezza. Date una chance a un Capricorno, potrebbe sorprenderti con il suo vero amore. Ma hai notato quanto sia sexy Ariete?

Bilancia

Lunedì 29, Venere si unisce a Giove e Urano nel Toro, portando buone notizie per finanziamenti, questioni ereditarie e incontri significativi. Tuttavia, con il passaggio di Marte in Ariete martedì 30, cura la forma fisica e fai attenzione alle parole taglienti. Con l’Ultimo Quarto, potresti ritrovarti a pensare a un Acquario passato. E cosa dire di quel lontano Sagittario che ancora ti attrae?

Scorpione

In piena stagione del Toro, è normale sentire un po’ di ansia e tensione. Lunedì 29, Venere arriva in quel segno, seguita da Marte martedì 30 in Ariete. Potresti sentire la mancanza della sua vitalità, ma con l’Ultimo Quarto il primo maggio, prenditi del tempo per te stesso. L’amore è un enigma che solo tu puoi risolvere. Un Pesci ti fa impazzire, ma sarà amore o rabbia? E che dire di una Vergine che potrebbe conquistarti con un nuovo sguardo?

Sagittario

Buone notizie ti aspettano, Sagittario, con Venere che diventa utile per il lavoro lunedì 29 e il passaggio di Marte in Ariete martedì 30. L’Ultimo Quarto il primo maggio ti invita a essere sincero con te stesso sull’amore. Corri tra le braccia di un Ariete desiderato, ma non dimenticare il fascino di un Leone, ora più attraente che mai!

Capricorno

Il cielo si anima intorno al cambio di mese, Capricorno, con Venere che si sposta in Toro lunedì 29, portando buoni influssi nell’area dell’amore. Ma ti chiediamo: vuoi davvero rimanere solo? Avere qualcuno al tuo fianco ti aiuterà a gestire meglio le incomprensioni familiari causate dal transito di Marte in Ariete martedì 30. Nonostante la confusione di Mercurio, questo è il momento ideale per esprimere amore senza timore, specialmente per gli artisti e gli attori del segno. E che dire del fascino irresistibile di un Pesci? Lasciati coinvolgere dal suo vortice passionale!

Acquario

Lunedì 29, Venere diventa inquieta e provocante, portando strani pensieri nella tua mente, soprattutto riguardo alla famiglia. Tuttavia, accogli con gioia il nuovo Marte dal 30, che ti donerà energie fisiche e sessuali inesauribili. Sfrutta la primavera per rinnovare ciò che non è più in sintonia con il tuo cuore, specialmente con l’Ultimo Quarto il primo maggio. E se pensi ancora alla Bilancia che ti ha rapito il cuore, non lasciarla scappare via!

Pesci

Che meravigliosa Venere ti regala il cielo di primavera lunedì 29, Pesci! È un momento di simpatia, intimità e fiducia. Anche se Marte ti lascia il giorno dopo, accanto al severo Saturno, ora puoi rilassarti e gestire meglio il bilancio economico. L’Ultimo Quarto del primo maggio promette sogni ispirati e un intuito più acuto che mai. E se questa nuova Venere ti attira verso un Toro, lasciati coinvolgere dal suo fascino morbido e sexy. Sotto la Luna, è il momento della verità con l’Acquario.