Manfredonia, presentata l’associazione Archeo Sipontum APS

Venerdì 26 Aprile 2024, presso il salone del Circolo Unione, di Manfredonia è stata presentata l’associazione Archeo Sipontum APS.

L’associazione, mira a coinvolgere attivamente la comunità locale nel processo di riscoperta, conoscenza, cura e valorizzazione dei luoghi e delle testimonianze della storia della nostra città e del suo territorio.

La nostra missione è promuovere l’archeologia pubblica, questo progetto, pertanto, si rivolge a tutti i cittadini, imprese locali, associazioni, scuole e tutti coloro che hanno a cuore l’immenso patrimonio della città di Manfredonia. Vogliamo creare un legame profondo tra la nostra storia, il nostro territorio e la nostra economia. Avviare un dialogo e costruire una rete di relazioni e collaborazione tra persone ed enti coinvolti, che possano sviluppare e far crescere interesse verso il progetto archeologico di Siponto. Fondamentale al raggiungimento degli obiettivi saranno gli eventi che vogliamo organizzare e che saranno pensati per l’intero anno, non limitatamente al periodo di scavo.

Pensiamo ad un sito archeologico aperto e accessibile a tutti, lavoreremo con le scuole, coinvolgendo dirigenti, docenti nella pianificazione e organizzazione delle attività da svolgere con loro, come pianificare, calendarizzare e seguire la logistica delle visite didattiche. Inoltre, stiamo pianificando una serie di iniziative come: escursioni e viaggi che esploreranno il nostro territorio in modo approfondito, eventi enogastronomici, musicali e cinematografici, festival…che celebreranno e valorizzeranno la nostra cultura e bellezza locale.

Siamo fermamente convinti che investire nella cultura sia un modo efficace per stimolare l’economia e per risvegliare la sensibilità verso le radici del nostro territorio.

Vogliamo creare sinergie che portino benefici reciproci, contribuendo così al benessere dell’intera comunità.

Dalle radici, da buone radici e da qui che vogliamo far ripartire il futuro.

Organigramma Associazione

Presidente – Michele Sacco

Vice Presidente – Maria Grazia Trotta

Segretario – Michele Basta

Segretario Amministrativo – Francesco Starace

Consigliere – Caterina Martino

Consigliere – Sergio Capurso

Maria Grazia Trotta – Michele Sacco