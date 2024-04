Milly Carlucci, dopo Acchiappatalenti e Ballando rifarà anche Il cantante mascherato?

Milly Carlucci è immersa in settimane di intensa preparazione in vista del ritorno in TV con il suo nuovo programma, “L’acchiappatalenti”, in onda su Rai1 a partire da venerdì 10 maggio. Dopo il trionfo dell’edizione autunnale di “Ballando con le stelle”, la conduttrice si appresta a debuttare con un secondo progetto nella stessa stagione televisiva.

“L’acchiappatalenti” sostituirà “Il cantante mascherato”, che è stato cancellato dopo quattro edizioni. La scelta di programmare il nuovo show in primavera rappresenta un cambio rispetto alla collocazione invernale del programma delle maschere. Tuttavia, nonostante la cancellazione di quest’ultimo, Milly Carlucci non esclude la possibilità di un suo ritorno in futuro con una quinta edizione rivisitata.

Dopo l’edizione dello scorso anno de “Il cantante mascherato”, Milly Carlucci ha infatti lasciato aperta la porta a un possibile ritorno del programma in seguito. Nonostante alcuni cali di ascolto negli anni successivi alla sua prima edizione di successo, il programma ha sempre mantenuto un seguito fedele. La conduttrice si prepara ora a condurre “L’acchiappatalenti”, dove si riunirà con volti noti con cui ha già collaborato in passato, come Simona Ventura, Flavio Insinna, Sabrina Salerno e Teo Mammucari, tra gli altri.

Mentre “L’acchiappatalenti” andrà in onda per quattro venerdì sera seguiti dalla finale eccezionalmente trasmessa di sabato il 10 giugno, i fan possono già segnare sul calendario il ritorno di “Ballando con le stelle” ad ottobre per la sua diciannovesima edizione. Sebbene i nomi dei concorrenti siano ancora avvolti nel mistero, sembra che la giuria rimarrà invariata rispetto all’anno precedente. Tuttavia, potrebbero esserci sorprese nel cast, con rumors che suggeriscono l’ingresso di nomi di spicco come Belen Rodriguez. L’attesa è alta e i fan non vedono l’ora di immergersi ancora una volta nell’emozione dei programmi di Milly Carlucci.