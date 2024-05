Uomini e Donne e la nuova puntata, dell’8 maggio, clima rovente

Uomini e Donne e le anticipazioni di oggi, mercoledì 8 maggio 2024, trasmesso da Canale 5, mostrano una puntata rovente. Grazie a Witty Tv, abbiamo e vi forniremo ogni dettaglio dell’episodio odierno. Barbara e Cristina, appartenenti al parterre Over hanno discusso in modo indicibile, non se le sono, di certo mandate a dire.

Barbara ha chiesto alla Dama: “Ci vuoi raccontare esattamente cosa c’è stato tra te e Alessandro?”

In seguito ha continuato: “Hai detto che non c’è mai stato niente, avete passato la notte insieme ma non c’è stato niente. Hai raccontato delle grandi balle”. Sabrina e Tino si sistemati, al centro dello studio. tra Sabrina e l’opinionista Gianni Sperti si sono avvicinati sempre di più, i telespettatori attendevano un bacio come accadde con Roberta.

Cristiano ha deciso di continuare la sua frequentazione con Giulia, ma ha iniziato anche una nuova conoscenza con Asmaa. Quest’ultima attaccherà il Cavaliere: “Giulia ti piace, è palese. Ma non mi puoi guardarmi con gli stessi occhi con cui guardi lei, perché non sei credibile”. Insomma, possiamo dire che in questa nuova puntata è accaduto di tutto come di consueto, su Canale 5, negli ultimi tempi.

Gianni Sperti ha accettato la provocazione di Sabrina e l’ha baciata!