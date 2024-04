Meteo Puglia, ma torna seriamente l’inverno?

Dalla polvere del deserto all’inverno: è questo che ci riservano le previsioni meteo in Puglia?

Vediamo cosa succede.

METEO, TORNA SERIAMENTE L’INVERNO?

La polvere sahariana questa notte ha abbandonato definitivamente la nostra Regione, grazie ai forti venti nordici.

Ma col passare delle ore ci sembrerà di essere tornati in inverno, poichè l’aria fredda dilagherà su tutto il centro sud nella giornata di oggi, garantendo un ritorno clamoroso e inaspettato dell’inverno. Queste sono le previsioni meteo sorprendenti!

Secondo MeteoLive, tra il weekend e l’avvio della prossima settimana ci aspettiamo il passaggio di altri fronti instabili provenienti da nord e dai Balcani che arrecheranno acquazzoni e temporali a più riprese, il tutto in un contesto piuttosto freddo.

Anche sul 25 aprile le previsioni non sono rosee: l’aria fredda sarà costretta a scendere più ad ovest, formando una vasta depressione sul nostro Continente che non farà decollare il bel tempo, in favore di una situazione meteorologica molto instabile e fresca durante il fine settimana del 25 aprile.

Ma in Puglia c’è ancora un grosso punto interrogativo su questa perturbazione: potrebbe essere risparmiato il tacco d’Italia: le possibilità di pioggia, infatti, sono molto più alte al nord, molto meno in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.