Uomini e Donne anticipazioni: ospite a sorpresa in studio, nuovi sviluppi su Ida Platano

Ieri 29 aprile si è registrata una nuova registrazione di Uomini e Donne negli studi Elios di Cinecittà in Roma dove sono accaduti numerosi colpi di scena. In particolare, Maria De Filippi non ha parlato del trono di Ida Platano che non era presente come quello di Daniele. Tuttavia, pare che la tronista abbia deciso di abbandonare il programma visto che in studio c’era soltanto il trono del collega. Le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni segnalano che in studio c’è stato un siparietto divertente quando è arrivato Giucas Casella. Qualche giorno fa, il mago era finito al centro dell’attenzione per una storia avuta con Tina Cipollari molti anni prima.

Uomini e Donne anticipazioni: Giucas Casella in studio per parlare con Tina Cipollari

Le anticipazioni di Uomini e Donne in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Giucas Casella è intervenuto in studio per parlare della storia avuta con Tina Cipollari. Maria De Filippi poi ha dato spazio ai protagonisti del trono over. Cristiano ha deciso di continuare la conoscenza con Asmaa mentre Fabio ha preferito chiudere con Sabrina. Inoltre, buone notizie per Gemma Galgani. Sembra che la scorsa esterna con Pietro sia andata a gonfie vele, tanto che i due intendono vedersi e sentirsi ancora. Ospiti della registrazione odierna una coppia nata quest’anno nel dating show ovvero Alessio e Claudia. Proprio questi ultimi hanno ammesso che tra di loro procede tutto a gonfie vele.