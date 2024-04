Manfredonia, via al campo largo tra PD e M5S

A Manfredonia ci sarà il famoso campo largo, ovvero l’alleanza tra il Partito Democratico ed il Movimento 5 Stelle.

Il leader pentastellato Giuseppe Conte avrebbe avvallato la scelta degli attivisti locali, guidati da Mario Furore che ha annunciato l’alleanza su FoggiaToday.

Manfredonia come Foggia e San Severo, ma non come San Giovanni Rotondo, paese del leader Conte, dove i due partiti andranno divisi.

Ma potrebbe non essere limitata ai due partiti l’alleanza di centrosinistra: apertura anche verso le civiche e la lista Con. Ancora bocche cucite sul nome del candidato sindaco.