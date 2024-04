Lucera, presentazione di “Appunti di storia dell’arte di Capitanata”

Oggi 6 aprile, alle 19:45 a Lucera all’interno della Basilica di San Francesco verrà presentato l’ultimo lavoro di Gianfranco Piemontese.



Si tratta del primo volume degli Appunti di Storia dell’Arte di Capitanata, dedicato al Rinascimento e al Barocco.



Una collana che si propone di poter continuare per approfondire e far conoscere le emergenze artistiche ampiamente diffuse nella provincia di Foggia. Si tratta di un volume dedicato al pittore rinascimentale Francesco da Tolentino ed a una tela seicentesca presente nella Cappella dell’Arciconfraternita della Santa Croce di Lucera.

Il volume arriva alle stampe dopo due anni di ricerche svolte sul campo da Gianfranco Piemontese.

L’uscita di questo primo volume edito dal Centro Grafico di Foggia è avvenuta grazie al sostegno economico della Fondazione Theotokos di Foggia.

Il pittore marchigiano, dopo la formazione nell’ambito del Perugino, arriva nella Napoli del dei primi anni del Cinquecento,al seguito di un altro protagonista della pittura rinascimentale, il veneto Antonio Solario detto lo Zingaro.



Francesco da Tolentino opererà per un decennio al fianco dello Zingaro in importanti commesse nei maggiori conventi napoletani. Dopodiché inizierà a lavorare in forma autonoma prima nell’agro nolano, poi in Irpinia e dopo in Basilicata. Dopo il 1525 giungerà in Puglia dove si trovano opere attribuite a lui nelle chiese di Rocchetta Sant’Antonio, di Lucera e Serracapriola.

La presentazione avvienein una delle più belle testimonianze di architettura gotica di Lucera, dov’è anche allocata la Cappella dell’Arciconfraternita. Inessa si custodisce la tela, che secondo Piemontese, conterrebbe degli elementi iconografici che rimandano ad un possibile Luca Giordano prima maniera, ipotesi che l’autore prova a suffragare con alcuni elementi di comparazione, con opere autografe e/o certe del Giordano. Il saggio sulla tela dell’Arciconfraternita vede la compartecipazione di Giuseppe Trincucci, appassionato cultore di storia, che ha scritto la prima parte del saggio dedicato alle confraternite a Lucera e al culto della Croce.

Sarà il Rettore della Basilica di San Francesco, padre Andrei Ficau a salutare gli ospiti, a seguire il saluto del sindaco di Lucera avv. Giuseppe Pitta. Discuterà con gli autori il giornalista Andrea Gisoldi. Durante la serata sarà possibile ottenere copia del volume attraverso un’elargizione volontaria, somma che sarà reimpiegata nella realizzazione dei successivi volumi di ricerca sul patrimonio storico artistico di Capitanata.