Lotta al pezzotto, in arrivo multe fino a 5 mila euro!

Il modo migliore per combattere la pirateria è contrastare le associazioni criminali, ma anche quelle legali che fanno business rubando proprietà intellettuali“.

Queste sono le parole del commissario dell’Agcom Massimiliano Capitanio.

“Purtroppouna tappa necessaria, anche se probabilmente impopolare, sarà quella di multare gli utenti di ‘pezzotto’, gli utenti delle applicazioni facilmente scaricabili dagli store Android e Apple ma anche dai portali Amazon, gli utenti dei tanti siti facilmente raggiungibili dai motori di ricerca (che ancora non collaborano come dovrebbero)”.

UTENTI COL PEZZOTTO, STANNO ARRIVANDO LE MULTE

“Forse non è ancora chiaro che, a breve, arriveranno sanzioni da 150 a 5mila euro“,.

“E questo, come per tutte le multe, è un passaggio che si vorrebbe evitare ma che si è reso necessario. Anche perché chi fa business illegalmente sta facendo credere agli ignari utenti che non succederà nulla. Nel frattempo anche la Spagna si muove nella stessa direzione. Un fronte comune in Europa non può che far bene”.

Quindi, si sta intensificando la lotta alla pirateria online con Autorità e Gdf che stanno aumentando il pressing contro questa forma di illegalità che,m solo per il sistema calcio, costa 350 milioni all’anno, più di uno al giorno secondo le ultime stime.

Ora, dunque, si vuole punire l’utilizzatore finale.

