L’orto della Croce: l’iniziativa esemplare di due volontari

Da qualche anno dinanzi la scuola elementare Croce è possibile ammirare un interessante orto botanico che ha arricchito l’intero quartiere in termini di decoro e anche di conoscenza scientifica. Se Adriano Celentano cantava nella sua sempreverde via Gluck ‘lì dove c’era l’erba ora c’è una città’, in questo caso possiamo invece dire: lì dove c’era incuria ora c’è civiltà.

In principio era un progetto della stessa scuola elementare, poi l’orto è stato letteralmente adottato da alcuni residenti, ed in particolare dai signori Raffaele D’Isita e Gaetano D’Oria, che quotidianamente se ne prendono cura.Ogni pianta reca ben visibile un cartellino su cui leggerne il nome. Le varietà presenti nell’orto sono tante e tutte interessanti.

Nei pressi della scuola vi è anche un’edicola votiva ricavata da un tronco d’albero e dedicata alla Madonna, con piante che l’adornano.

Complimenti a Raffaele e Gaetano per l’impegno e la pazienza, e soprattutto per aver reso questo luogo un posto migliore, dove è piacevole intrattenersi imparando.

Un bell’esempio anche per i più piccini che frequentano la scuola, che anche in questo modo possono imparare il rispetto per la natura e ad aver cura della propria città.

di Maria Teresa Valente