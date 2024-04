Antonella Clerici, ruolo di spicco in Rai: nuovi progetti per la stagione 2024/2025

Antonella Clerici sta per concludere una stagione televisiva di grande successo. Con il suo programma quotidiano “È sempre mezzogiorno” ha ottenuto ottimi ascolti, consolidando la sua presenza nel palinsesto di Rai1. Ma i veri trionfi sono arrivati con le tre edizioni di “The Voice”, trasmesse in prima serata da novembre fino alla settimana scorsa. La rivista DiPiùTV ha dedicato un lungo articolo alla conduttrice, definendola il volto su cui Rai1 potrebbe puntare maggiormente nella prossima stagione, dopo l’addio di Amadeus alla Tv di Stato.

Con “The Voice”, Antonella Clerici è riuscita a rilanciare il programma, rendendolo uno dei titoli più forti della rete. Non solo ha registrato grandi ascolti, ma è riuscita a battere rivali temibili come “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis e la fiction “Se potessi dirti addio” con Gabriel Garko, oltre a “Terra Amara”, altro competitor sfidato nelle ultime settimane.

Antonella Clerici, in Rai si parla di nuovi progetti nella stagione 2024/2025: i dettagli

Per la prossima stagione, si parla di nuovi progetti per Antonella, anche se la rivista non fornisce dettagli specifici. Tuttavia, si accenna nuovamente all’ipotesi Sanremo, ricordando le due edizioni già condotte dalla presentatrice nel 2005, in coppia con Paolo Bonolis, e nel 2010, da sola. Nonostante qualche delusione passata, come nel 2019 quando ha lasciato “La prova del cuoco” e si è sentita messa da parte, Antonella Clerici è rimasta legata alla Rai e ha continuato a riscuotere successi con i suoi programmi.

Con l’addio di Amadeus, la Rai potrebbe puntare sempre più su di lei, conferma DiPiùTV. Ecco dunque che Antonella Clerici si conferma non solo una conduttrice di successo, ma anche un punto di riferimento per la rete pubblica.