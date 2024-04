Massimiliano Varrese, pronto per nuove avventure televisive: ecco dove lo vedremo

Da poco uscito dal Grande Fratello, Massimiliano Varrese è già al lavoro per valutare nuovi progetti. L’attore e regista, tuttavia, sembra essere interessato anche a un ritorno in televisione con un altro reality. Rispondendo alle domande dei fan, Varrese ha confessato che gli piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi.

“Ho visto la prima puntata de L’Isola, ora non la sto seguendo, se non per vie traverse. Anche perché non ho tempo, mi dedico ai progetti che ho, anche adesso vedrò un nuovo corto di una produttrice con cui dovrò lavorare presto. Mi piacerebbe tanto partecipare e l’ho sempre detto. Cosa farei? Potrei stare bene, anche perché lì starei in contatto con la natura”, ha dichiarato l’ex gieffino in una storia di Instagram. “Per me sarebbe molto più facile del Grande Fratello. Marco Maddaloni nei mesi scorsi mi ha confermato che lo stress che c’è nella casa del GF non c’è sull’isola. Poi se mi fanno girare le scatole me ne vado su un cocuzzolo, me ne vado per conto mio e risolvo la situazione”.

Massimiliano Varrese si propone per L’isola dei Famosi: “Cosa farei in Honduras”

Se Varrese sembra essere entusiasta all’idea di partecipare all’avventura dell’Isola dei Famosi, Perla Vatiero e Beatrice Luzzi hanno invece manifestato qualche riserva. La vincitrice del Grande Fratello, Perla Vatiero, ha chiarito: “Diciamo che non lo farei in questa edizione di sicuro. Ma in generale non lo so perché a differenza del GF questa è un’esperienza molto più tosta a livello fisico”.

Anche Beatrice Luzzi ha espresso qualche dubbio sulla sua partecipazione come concorrente, ma non esclude l’idea di essere opinionista: “Se farei l’opinionista de L’Isola dei Famosi? Diciamo che è già partita, quindi… Di certo non farei la concorrente. So già che non ce la potrei fare. Parlo dal punto di vista fisico, sarebbe troppo per me e non lo potrei affrontare. La forza di spirito e l’entusiasmo non mi mancano, se avessi diversi anni di meno partirei. Però è un bel programma, ti mette alla prova e può darti molto”.