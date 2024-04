Il Comandante della Legione Carabinieri Puglia visita i Comandi Arma di San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis e Mattinata

Nella mattinata il Comandante della Legione Carabinieri Puglia, Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, si è recato presso la sede del Comando Compagnia Carabinieri di San Giovanni Rotondo. Ricevuto dal Capitano Massimiliano Corlianò, il Generale ha incontrato una rappresentanza di militari a cui ha espresso riconoscenza per l’impegno e la dedizione profusi quotidianamente, non mancando di sottolineare l’importanza dell’opera di assistenza, vicinanza e sostegno in favore dei cittadini a cui ogni Carabiniere deve ispirarsi nello svolgimento del servizio.

Il Comandante della Legione ha poi raggiunto le Stazioni Carabinieri di San Marco in Lamis e Mattinata, presso le quali ha ribadito la fondamentale azione di prossimità che l’Arma svolge in provincia di Foggia, in special modo nei territori in cui le Stazioni costituiscono l’unico presidio delle Forze di Polizia, rappresentando un imprescindibile punto di riferimento per la popolazione.