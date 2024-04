Amici, separazione in arrivo? La ballerina confessa tutto

La nota ballerina e ex concorrente del talent show Amici, ha deciso di prendere una posizione forte contro le voci di una presunta separazione da suo marito, Niccolò Presta. Attraverso una story pubblicata su Instagram, Lorella Boccia ha voluto mettere a tacere le speculazioni che circolavano sul web riguardo al loro matrimonio.

Negli ultimi tempi, diversi utenti avevano notato l’assenza di Niccolò Presta nei contenuti pubblicati da Lorella sui social, alimentando così i rumors su un presunto divorzio. Tuttavia, Lorella ha deciso di fare chiarezza una volta per tutte, sottolineando che il loro legame coniugale, celebrato nel 2019 e coronato dalla nascita della loro adorabile figlia Luce Althea, continua a essere solido e pieno d’amore.

La ballerina e conduttrice ha spiegato che la mancanza di presenza di Niccolò sui social media è una precisa scelta personale del marito, che preferisce mantenere la propria privacy e riservatezza. Lorella ha risposto alle voci di separazione con un messaggio chiaro e diretto.

Amici, Lorella Boccia smentisce voci di separazione da Niccolò Presta

“Rispondo qui brevemente ad una domanda che ultimamente leggo di frequente soprattutto in direct. Una domanda che riguarda me, mio marito e una presunta separazione. Rispondo, soprattutto a chi mi segue da tanto e manda messaggi di affetto, che va tutto bene, e scrivo queste righe facendo le corna a terra perché come si dice a Napoli ‘L’uocchie sicche so’ peggio d’e scuppettate’ Detto questo credo che il dubbio nasca dalla non presenza di Nick sui social.

Il motivo per cui non lo vedete deriva dalla sua decisione di non comparire e di non usare più i social, ed io ovviamente rispetto la sua scelta. Però tranquilli perché continuerò a rovinare le sue piante inconsapevolmente, mi rifiuterò di fargli i grattini come sempre e senza dubbio renderò le sue giornate perfettamente imperfette.”

Con queste parole, Lorella ha voluto rassicurare i fan della coppia sul fatto che il loro amore è più forte che mai, nonostante le voci infondate che circolavano. La sua determinazione nel difendere il loro legame e la sua ironia nel descrivere la vita quotidiana con Niccolò hanno reso il suo messaggio ancora più autentico e sincero.