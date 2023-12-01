Latitante individuato e catturato dopo aver pubblicato sui social una foto del figlio appena nato

Un latitante viene individuato e catturato dopo aver pubblicato sui social una foto del figlio appena nato. E' accaduto a Catania lo scorso 23 novembre. Nel Catanese viene arrestato Carmelo Andrea Mus...

Un latitante viene individuato e catturato dopo aver pubblicato sui social una foto del figlio appena nato. E' accaduto a Catania lo scorso 23 novembre.

Nel Catanese viene arrestato Carmelo Andrea Musumeci, 41 anni, dopo aver postato la foto di suo figlio appena nato. L'uomo, condannato a 9 anni, un mese e 10 giorni dalla Corte d'Appello di Catania, latitava dallo scorso ottobre, evaso dalla sua abitazione nella quale era sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri hanno posto a setaccio i luoghi frequentati dal pregiudicato e monitorato i profili social della famiglia che hanno dato la svolta alle indagini.

L'arresto

I carabinieri con l'ausilio dei militari specializzati nel settore cyber crimes, hanno scovato un video in cui era stato immortalato il volto dell'uomo, di sua moglie e del figlio appena nato. A seguito di una serie di esami, i carabinieri hanno capito che la struttura sanitaria in cui era ricoverata la puerpera era a Catania. Congetturando che l'uomo avrebbe corso il rischio di una seconda visita alla moglie e al figlio, hanno predisposto dei servizi di osservazione, sia nelle aree comuni dell’ospedale, che nel reparto di interesse. Così con discrezione hanno fermato l'uomo, che stava facendo colazione al bar e lo hanno condotto presso il carcere di Catania.

Latitante individuato e catturato dopo aver pubblicato sui social una foto del figlio appena nato

Non è la prima volta che un latitante viene bloccato grazie ai social. A Napoli nel maggio 2015 un diciannovenne, ricercato per furto ed estorsione aveva postato delle foto su Facebook e fu rintracciato dalla Finanza.