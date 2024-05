Manfredonia Calcio, Scuotto parla di futuro a SerieD24

“A breve ci incontreremo con la società. Da parte mia c’è la volontà di restare in questa grande piazza perché ho conosciuto delle persone serie e degli imprenditori professionisti. Ho trovato affetto e stima da Manfredonia verso di me, tanta fiducia anche da parte dei tifosi. Ci sono tutti i presupposti per fare delle cose importanti se va a buon fine la mia situazione con il club. Spero di rimanere qui, ma non dipenderà solo da me.

Così il ds dei sipontini Livio Scuotto dopo la conquistata permanenza in Serie D, nelle dichiarazioni rilasciate a SerieD24.com.

MANFREDONIA CALCIO, SCUOTTO PARLA DEL SOGNO C

Scuotto ha parlato anche del sogno Serie C: “Manfredonia è una piazza che non è seconda a nessuno in questo girone. Per realizzare tutto ciò, però, bisogna progettare bene, gettare basi importanti, e dev’esserci tutta l’organizzazione necessaria per cercare di arrivare in questa categoria. E’ un progetto che spero la società possa mettere sul piatto e raggiungere in 2-3 anni“.

Chiusura su Franco Cinque, altro artefice della salvezza: “Con Franco Cinque ho un grande rapporto, c’è stata molta sinergia e ci sono i presupposti affinché continui a Manfredonia. Per tutto ciò, però, bisognerà attendere la società”.

