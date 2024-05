Ex coppia di Uomini e Donne verso Temptation Island: l’indiscrezione

Lavina e Alessio sono tra le coppie nate nella scorsa edizione di Uomini e Donne. I due stanno facendo molto parlare in queste ultime ore per un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe dell’incredibile. La coppia non si mostra più sui social da tante settimane. I due stanno proseguendo il loro silenzio social nonostante lo scorso 4 aprile abbiano compiuto un anno di fidanzamento. Per questo motivo, alcuni utenti credono che l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta siano in crisi. Ad aggiungere benzina sul fuoco erano arrivate le parole degli esperti di gossip che annunciavano che Alessio e Lavinia erano in crisi ma di non volevano farlo sapere al grande pubblico. I due erano apparsi distanti anche quando la donna era stata sottoposta ad un’operazione dove il suo compagno non era presente.

Alessio e Lavina di Uomini e Donne potrebbero partecipare a Temptation Island

Nel corso delle ultime, sta circolando un’indiscrezione proprio su Alessio e Lavinia. Secondo Amadeo Venza, l’ex tronista di Uomini e Donne e il compagno sarebbero prossimi a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island. Voci diffuse sui social capaci di scatenare l’interesse e alimentare speculazioni da parte dei fan. Difatti, la mancanza di commenti ufficiali da parte della coppia ha lasciato spazio a molte congetture. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione e dovremmo attendere ancora qualche settimana per scoprire se i due parteciperanno a Temptation Island. Nel frattempo, c’è sempre più curiosità di capire cos’è successo tra i due.