Uomini e Donne, Mario Cusitore ha messo like a una sua fanpage con Ida Platano: la segnalazione

Le registrazioni di Uomini e Donne sono ormai terminate per questa stagione. Purtroppo non ci saranno buone notizie per Ida Platano che come anticipato abbandonerà il dating show senza fare alcuna scelta. Dopodiché, la tronistra bresciana tornerà in studio per un ultimo confronto con Mario Cusitore. Alla fine di ciò, comunque, i due decideranno di dirsi addio. Ma ecco arrivare il colpo di scena: lo speaker radiofonico grande protagonista di questa stagione di Uomini e Donne ha dimostrato di non lasciare la presa. Secondo quanto riferito da Lorenzo Pugnaloni, Mario ha messo un like di un video Instagram di una fanpage dedicata a lui e Ida Platano. In esso, si possono vedere i bei momenti e le liti che si sono susseguite tra Ida e Mario durante il loro percorso a U&D.

Uomini e Donne: Mario Cusitore ha chiesto una chance a Ida Platano

Mario Cusitore ha messo mi piace ad un video presente in una fanpage di lui e Ida Platano su Instagram. Un tentativo di riavvicinamento da parte dell’uomo nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne? I due infatti sono reduci da un ultimo confronto avvenuto negli studi del dating show. In quel frangente, l’ex corteggiatore ha chiesto a Ida Platano una nuova chance, tanto da recarsi addirittura a Brescia per avere un chiarimento. Ma l’iniziativa dell’uomo non è andata a buon fine visto che l’ex di Ida Platano non ha voluto incontrarlo preferendo vedersi solo in trasmissione.