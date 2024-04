La Vitulano Drugstore C5 batte l’Itria in un palazzetto che deve essere urgentemente aperto al pubblico



Torna finalmente a giocare al palascaloria, desolatamente vuoto ed in un’atmosfera surreale, la Vitulano Drugstore C5, che batte, al termine di una partita rocambolesca ed al cardiopalma, la “bestia nera” Itria FC con il risultato finale di 5 a 4, con il sipontino Michele Murgo in gran spolvero.

Primo tempo equilibrato e di grande agonismo con la ripresa che ha evidenziato le emozioni migliori sino al suono della sirena che ha sugellato una vittoria importante che consolida il secondo posto in classifica e playoff garantiti.



È terminato, quindi, l’esodo della squadra nei palazzetti del nord barese, che si è protratta per oltre un mese, necessario sia per potersi sia allenare che disputare le gare casalinghe, vista la indisponibilità protratta per oltre un mese, del palascaloria.



Per la cronaca, il suddetto palazzetto dello sport, a seguito di intervento dei Vigili del Fuoco, allertati dal custode per un corto circuito elettrico, avrebbero accertato che la certificazione antincendio era scaduta da tempo e conseguentemente vi è stata la dichiarazione di non utilizzabilità della struttura sportiva.



La partita di oggi, fortunatamente vinta, la si è potuta disputare eccezionalmente con una ordinanza dirigenziale che ha autorizzato la disputa della partita ma ha decretato il divieto per il pubblico di essere presente sugli spalti.

Per onestà intellettuale va comunque dato atto che la predetta ordinanza ha evidenziato l’avvenuta presentazione, da parte dell’Ente comunale, della Scia antincendio ai Vigili del Fuoco, finalizzata ripristinare l’accesso del pubblico al palascaloria, quindi, si attenderebbe solo il sopralluogo da parte degli stessi, nella struttura sportiva.



È più che mai auspicabile che il sopralluogo possa avvenire in questi giorni e non venga procrastinato oltre per mettere in condizione la squadra di potersi allenare e disputare al Palascaloria, con la presenza del pubblico, non solo l’ultima gara della stagione contro il Benevento ma anche le gare di playoff.



È impensabile ed inaccettabile che le restanti gare possano disputarsi, come accaduto oggi, in un palazzetto desolatamente vuoto ed in un’atmosfera surreale ma assolutamente con il pubblico presente sugli spalti a sostenere questa squadra che ha disputato una stagione da incorniciare, grazie all’impegno della società ed al contributo rilevante dei propri supporter che non hanno mai fatto mancare il loro calore ed incitamento nelle gare casalinghe.



Va evidenziato necessariamente che nella denegata ipotesi in cui ciò non dovesse accadere, la società rischierebbe di vanificare l’obiettivo, probabilmente e con gli scongiuri del caso, ossia quello della promozione nella seria A, per il quale ha dovuto far fronte, unitamente agli sponsor, ad ingenti investimenti economici.



Antonio Castriotta