Concorso musicale Giordano: i vincitori della sezione Drums

FOGGIA – Emozioni e virtuosismi sul palco del Teatro del Fuoco di Foggia con i 52 batteristi che si sono esibiti nell’ambito della sezione Drums del XVI Concorso nazionale musicale “Umberto Giordano”. I concorrenti sono sono arrivati da diverse città italiane e i vincitori sono stati premiati in serata.

La competizione si è svolta giovedì scorso e ha visto Gergo Borlai, uno dei migliori drummer al mondo, nel ruolo di presidente di giuria. Con lui a valutare i candidati c’erano i maestri Alessandro Napolitano, Claudio Santangelo e Lorenzo Ciuffreda, direttore artistico del Concorso musicale Giordano, mentre durante la cerimonia di premiazione a consegnare i vari riconoscimenti e attestati c’era anche Gianni Cuciniello, presidente del contest.

Il Concorso musicale “Umberto Giordano” è organizzato dall’Associazione “Suoni del Sud”, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Comune di Foggia – Assessorato alla Cultura, il Teatro Umberto Giordano, l’Amministrazione Provinciale di Foggia, il Teatro Pubblico Pugliese e il sostegno della Fondazione Musicalia della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e il Premio 10 e lode.

“Ritengo sia molto positivo che ci siano tanti giovani partecipanti a questo Concorso, che ho trovato ben organizzato sia dal punto di vista tecnico che scenografico – ha commentato Gergo Borlai – e credo che la sua rilevanza stia nel creare un ambiente musicale in cui i giovani batteristi possano crescere e confrontarsi. Tra i concorrenti – ha aggiunto – ne ho trovati alcuni promettenti e altri che oggi sono saliti per la prima volta sul palco ed è bene che si mettano alla prova anche in queste occasioni importanti. Inoltre, sono rimasto positivamente sorpreso dal fatto che abbiano suonato su delle basi musicali, scegliendo anche pezzi impegnativi e storici”.

Questa la classifica dei vincitori:

Categoria A (6-9 anni): 1° Riccardo Marongiu e Michelangelo Scimia, 2° Francesco Marano; 3° Alessia De Sandoli;

Categoria B (10-13 anni): 1° (ex aequo) Serafino Farano e Giulia Carella; 2° Mirko Pellegrino, Nicolò Corvino e Emanuele Magistro; 3° (ex aequo) Simone Manduca, Luca Celino e Michele Trecca;

Categoria C (14-18 anni): 1° Giuseppe Pomarico e Gionathan Naviglio; 2° Michele Luigi Fortezza, Giampaolo Di Ruvo e Francesco Mazzone; 3° Stefano Palumbo e poi (ex aequo) Nicola Basso, Antonio Pio di Corcia e Nicola Sarcina;

Categoria D (19-24 anni): 1° Simone Piacentini.

Il Premio “G. Clementino Santangelo”, offerto da Antonio Santangelo in memoria del padre, illustre batterista foggiano a cui è intitolato il riconoscimento, è stato conferito a Giuseppe Pomarico e Simone Piacentini. Entrambi i vincitori hanno ricevuto una borsa di studio del valore di 300 euro.