Uomini e Donne anticipazioni: Mario Verona ha preso una decisione, Milena sorpresa

A Uomini e Donne potrebbe nascere una nuova coppia a poche puntate dalla fine di questa stagione televisiva. Parliamo di Mario Verona, il partecipante del trono over e di Milena. I due a Maria De Filippi hanno raccontato le loro problematiche amorose. Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario e Milena confideranno alla conduttrice come sta procedendo la loro conoscenza, tanto da rivelarle una bella novità. Il cavaliere è stato tra i protagonisti di questa edizione del dating show. Mario ha portato a termine moltissime conoscenze con estrema onestà. Il cavaliere era sceso per Cristina, dimostrando di avere le idee chiare sul tipo di donna che vuole accanto. Il suo carattere schietto ha conquistato Maria De Filippi che spesso lo chiama al centro dello studio prendendolo un po’ in giro ma in modo affettuoso e dolce.

Uomini e Donne anticipazioni: Mario Verona vuole conoscere solo Milena

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Mario Verona si siederà nuovamente al centro dello studio con Milena. Proprio quest’ultima apparirà abbastanza presa a livello emotivo dal giovane cavaliere dal quale voleva. Ma Mario sarà ancora lontano da prendere una decisione di esclusività. Per questo motivo, la dama si metterrà in contatto con un altro cavaliere, tanto da suscitare la gelosia di Mario, che colpito nell’orgoglio rimarrà fermo nella sua decisione. Nelle puntate che saranno trasmesse a breve su Canale 5, Mario manderà via due dame che stava frequentando annunciando di voler conoscere solo Milena. Una decisione che sorprenderà e farà tanto piacere alla dama. Il cavaliere però preciserà che non si tratta di un’esclusiva almeno per ora.